Balotelli olmazsa Beşiktaş'ın B ve C planı

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için gündeme damga vuracak bir yıldızın peşinde… Brescia forması giyen ve takımının küme düşmesi sonrasında bonservisini bedava alma hakkı olan İtalyan oyuncu ile siyah-beyazlılar son aşamaya geldi.Kariyerinde Inter, M.City, Liverpool ve Milan formalarını da giyen Balotelli, son olarak Brescia'da şans bulmuştu. Kulübünden ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Beşiktaş'ı istiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan İtalyan golcüyü mesaj yağmuruna tuttu. Taraftarlar, İtalyan golcünün Beşiktaş'ta kendisini bulacağını düşünüyor.Inter ile 3, Manchester City ile de 1 lig şampiyonluğu kazanan Balotelli, 2009- 10'da Inter'de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.Beşiktaş'ın Balotelli dışında listesinde iki oyuncu daha var… Benfica forması giyen Haris Seferovic, Kartal'ın B planı durumunda. 28 yaşındaki oyuncu için yönetimin kiralık teklifi yaptığı ve beklemeye koyulduğu öğrenildi. Listedeki bir diğer oyuncu ise PAOK'tan Chuba Akpom… Fenerbahçe'nin de gündeminde olan İngiliz oyuncu için Yunan ekibine 2 milyon Euro'luk teklif iletildi.Seferovic, geçen sezon Benfica'da toplam 45 maç oynadı. 9 gol attı, 5 asist yaptı. Yıldız oyuncunun İsviçre Milli Takım'ında da 18 golü bulunuyor.