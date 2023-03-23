Bafetimbi Gomis'e transfer teklifi

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve artık 38 yaşına girmek için geriye sayan Bafetimbi Gomis'in peşini Araplar bırakmıyor.



Daha önce forma giydiği Suudi Arabistan'da çok sevilen Fransız santrfora yeni transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.



Galatasaray'da süre almakta zorlanan Gomis'in, lig bitiminde Türkiye'den ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.



Galatasaray'da bu sezon 22 maçta süre alan Gomis, 10 kez gol sevinci yaşadı.





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