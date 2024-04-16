Ayvalıkgücü üst üste ikinci kez play-off'ta

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor üst üste ikinci kez Play-Off oynamaya hak kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ayvalıkgücü üst üste ikinci kez play-off'ta
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16 Nisan 2024 14:53
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mütevazı kadrosuyla mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor üst üste ikinci kez Play-Off biletini almayı başardı.

Bölgesel Amatör Lig'den Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 2022'de 6 yıl sonra profesyonel lige dönen Ayvalık, tecrübeli teknik adamla 2 sezondur 3'üncü Lig'de de zirve yarışından kopmadı.

Geçen sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 54 puanla beşinci sırayı elde ederek Play-Off oynayan kırmızı-beyazlı ekip bu sezon da yola yine iddiasız kadroyla başlamasına rağmen 3'üncü 1'inci Grup'ta bitime 2 maç kala Play-Off'u garantiledi.

Mehmet Yıkılmazdağ'ın öğrencileri iç sahadaki 4-1'lik Kırıkkalegücü galibiyetiyle 26 haftada 46 puanla üçüncü sıraya tırmanarak final biletini erken aldı. Ayvalıkgücü kalan iki maçta sıralamadaki yerini koruyarak Play-Off'un ilk turlarında saha avantajını eline geçirmeye çalışacak.

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