Aykut Kocaman: 'Can havliyle mücadele ediliyor'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda son dakika golüyle 1-0 yenerek uzun süre sonra galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, düşme hattındaki takımlar arasında yapılan maçların önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"İçinde bulunduğumuz grup birbirleriyle oynarken can havliyle mücadele ediyor. Bütün maçın stratejisini bu çok etkiledi. İki takım da mutlaka kazanmak istiyordu. Telafinin azaldığı dönemde bu duygu daha da öne çıkıyor. Özellikle ilk yarı maçı daha fazla kontrol etmek amacındaydık, nispeten başarılı da odluk. Tehlike üretemedik. İkinci yarının ilk 15 dakikasından sonra ihtiyaçlar davranışlara yön vermeye başladı. İki takım da kazanmayı çok istiyordu. Son dakikalarda biraz da son şampiyon Başakşehir takımının apoleti üstünde olmasından dolayı, oyuncu kalitesi skora etki etti. Uzun zaman sonra kazanmak da bizim için son derece önemliydi."



Kadına şiddete de tepki gösteren Aykut Kocaman, "Ülkemizin kanayan yaralarından biri kadına şiddet. Hem dünkü olayı şiddetle kınıyorum hem de Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.







