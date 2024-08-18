Aydemir Ağabey'i sevenler, hepimizin başı sağ olsun. Mektepten ağabeyim, camianın unutulmaz isimlerinden biriydi. Kendisinin nüktedan tavrı, Galatasaray'a olan sevgisi hepimizin hatırasında yaşayacaktır. Bir genel kuruldayız, Galatasaray genel kurulu, Aydemir Ağabey'in 'Hayattaki her türlü değerimden vazgeçerim, Galatasaray'dan vazgeçmem' sözleri hala hatıramızda yaşıyor. Büyük bir Galatasaraylı, büyük bir sanatçı, Türkiye'nin herkesin sevdiği bir ismi ve büyük bir Galatasaraylıyı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Işıklar içinde uyusun. Onun hatırasını yaşatmak için Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Senarist, yönetmen, oyuncu Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sanatçı İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, yapımcı Polat Yağcı ile çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,Galatasaray Lisesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı. Tatlıses, "Aydemir kimseden para istemez, yardım istemez. Herkesten sevgi beklerdi. Severdim ama oda beni severdi. Anlatacak çok şey var ama böyle 2 dakikaya sığmaz. Son nefesinde beni görmek istediğini anladım ve gittim. Yoğun bakıma girdim, bembeyaz bebek gibiydi. Sağ elimi sol dizinin üstüne koydum. 'Haydoşum ben geldim, buradayım' dedim. Ben gittikten yarım saat sonra canını teslim etmiş. 'Beni mi bekledin Aydemir, teşekkür ederim' Hepimizin başı sağolsun" dedi. 88 yaşında hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın cenazesi öğle namazına müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.