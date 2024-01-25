Avustralya Açık'ta ilk finalist Aryna Sabalenka oldu

Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Avustralya Açık'ta ilk finalist Aryna Sabalenka oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2024 14:19
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenerek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında son şampiyon Sabalenka ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu Gauff karşılaştı.

Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Finale kadar set kaybetmeyen Sabalenka'nın rakibi, Ukraynalı Dayana Yastremska ile Çinli Qinwen Zheng arasındaki maçın galibi olacak.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery