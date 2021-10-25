Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina

Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söyledi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
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25 Ekim 2021 14:14
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan tenisçilerin 14 gün otel karantinasında kalacağı bildirildi.

Organizasyon yetkilileri tarafından tenisçilere gönderilen bilgilere göre, Ocak 2022'de Melbourne'de düzenlenecek Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilerin 14 gün otel karantinasında kalması gerekecek.

Yetkililerin konuyla ilgili gelişmeleri Avustralya hükümeti ile görüştükleri ve yeni gelişmeler oldukça sporculara bildirileceği aktarıldı.

Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, aşı durumunu açıklamayı reddetmesi nedeniyle Melbourne'de 14 gün karantinada kalması gerekecek.

Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söylemişti.

Sırp tenisçi, bu sezon grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybetti.

Avustralya Açık öncesi İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Novak Djokovic'in 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.


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