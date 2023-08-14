Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda şampiyon Yunanistan

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Yunanistan şampiyon oldu. Yunanistan, finalde Sırbistan'ı 9-8 yenerek mutlu sona ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda şampiyon Yunanistan
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14 Ağustos 2023 23:18
Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Yunanistan şampiyon oldu.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun son günündeki final maçında Sırbistan'ı 9-8 yenen Yunanistan, şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük maçında ise Macaristan'ı 14-8 mağlup eden İspanya, bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada İtalya'yı 11-7 mağlup eden Karadağ, organizasyonu 5. sırada tamamladı. Hollanda'yı 14-13 yenen Hırvatistan ise 7. sırada yer aldı.

Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara kupaları, LEN Başkan Vekili Kyriakos Giannipoulos, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, Sutopu Komite Başkanı Angel Moliner, LEN Teknik Komite üyeleri Alexander Bitadze, Mihai Simion, Mario Brgulian, Yunusemre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay ile yerel organizasyon komitesi koordinatörü Sinan Turunç tarafından verildi.

Ayrıca turnuvanın final hakemleri ve en iyi kaleci, gol kralı ve en değerli oyuncuları, ödüllerini aldı.

Turnuvada ilk 8 takım şöyle oluştu:

1. Yunanistan

2. Sırbistan

3. İspanya

4. Macaristan

5. Karadağ

6. İtalya

7. Hırvatistan

8. Hollanda

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