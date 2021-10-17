Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası Antalya'da başladı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, erkeklerde Fransa'yı 3-0 yenip, kadınlarda Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.
Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 17 ülkeden 16'sı erkek, 11'i kadın olmak üzere 27 milli takım katılıyor.
Erkeklerde, Fransa, Sırbistan ve Almanya'yla birlikte A Grubu'nda mücadele eden milliler, ilk karşılaşmasında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Kadınlarda ise Polonya, Almanya, Finlandiya, Slovenya ve Hırvatistan'ın yer aldığı A Grubu'nda bulunan ay-yıldızlı ekip, Polonya'ya 3-0 yenildi.
Ay-yıldızlılar, kadınlarda yarın Finlandiya ve Slovenya'yla, erkeklerde ise Almanya'yla karşı karşıya gelecek.
Şampiyona, 23 Ekim'de sona erecek.
Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 17 ülkeden 16'sı erkek, 11'i kadın olmak üzere 27 milli takım katılıyor.
Erkeklerde, Fransa, Sırbistan ve Almanya'yla birlikte A Grubu'nda mücadele eden milliler, ilk karşılaşmasında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Kadınlarda ise Polonya, Almanya, Finlandiya, Slovenya ve Hırvatistan'ın yer aldığı A Grubu'nda bulunan ay-yıldızlı ekip, Polonya'ya 3-0 yenildi.
Ay-yıldızlılar, kadınlarda yarın Finlandiya ve Slovenya'yla, erkeklerde ise Almanya'yla karşı karşıya gelecek.
Şampiyona, 23 Ekim'de sona erecek.