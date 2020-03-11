Avrupa Ligi'nde 29. hafta heyecanı yaşanıyor

Avrupa Basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 29. hafta maçlarıyla devam edecek.Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında 12 Mart Perşembe ve 13 Mart Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.Play-off'lara kalmayı garantileyen 24 galibiyete sahip lider Anadolu Efes, 12 galibiyetle 10. sırada yer alan İspanya'nın Valencia Basket takımını yarın konuk edecek. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşılaşacak.Ligde 13 galibiyetle 8. basamakta bulunan Fenerbahçe Beko ise 14 galibiyetle 6. sırada yer alan Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, cuma günü saat 20.30'da oynanacak.