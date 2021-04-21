Avrupa Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Nasser Al-Khelaifi

Avrupa Kulüpler Birliğinin (ECA) yeni başkanı, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi oldu.



Avrupa Süper Ligi oluşumunun kamuoyuna duyurulmasının ardından görevinden ayrılan Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli'nin yerine ECA'ya başkanlık edecek isim belirlendi.



ECA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre icra kurulu, göreve, 47 yaşındaki Katarlı iş insanı Al-Khelaifi'yi getirdi.



Avrupa basını, PSG'nin yoğun ısrarlara rağmen Avrupa Süper Ligi projesinde yer almayı reddettiğini paylaşmıştı.



