ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre serbest oyuncu Austin Rivers, New York Knicks'e üç yıllığı 10 milyon dolarlık bir sözleşme ile katıldı.



SNY TV'den Ian Begley'e göre sözleşmenin son iki sezonu garantili değil.



Rivers, Washington Wizards'ın 2018-19 sezonunda kendisini takaslamasının ardından, önceki sezonu Houston Rockets ile geçirmişti. 28 yaşındaki oyuncu, 68 maçta forma giymiş ve 23.4 dakika ortalamayla %42.1 üçlük isabeti bularak 8.8 sayı ve 1.7 asist ortalaması tutturmuştu.



Austin'in babası ve şu anki Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, 1992-95 yılları arasında üç sezon Knicks forması giymişti.



