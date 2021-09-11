Attila Szalai: "Kupayı taraftarımızla birlikte kaldıracağız"

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, şampiyonluk konusunda iddialı konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai: 'Kupayı taraftarımızla birlikte kaldıracağız'
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11 Eylül 2021 11:06
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla çıkışa geçen ve Macaristan Milli Takımı'nda da kalitesini ortaya koyan Attila Szalai, iddialı konuştu.

Tecrübeli stoper sezona yeni teknik direktör, yeni transferler ve yeni hedeflerle girdiklerine vurgu yaparak, "Bizim için tek yol şampiyonluk. Kupayı taraftarımızla birlikte kaldıracağız. Takımda herkesin ortak isteği ve arzusu bu." dedi.

Attila Szalai, şöyle devam etti:

"İlk üç haftayı üç galibiyetle kapattık. Ortaya koyduğumuz performansla şampiyonluğu ne kadar istediğimizi herkese gösterdik. Taraftarımızı arkamızda görmek bize güç veriyor. Önümüzde Sivas maçı var. Bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyoruz. Hepimizin ortak noktası büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek." 


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