Atletico Madrid özüne döndü!

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup etti ve 7 maç sonra kalesini gole kapattı.

Haber; Sporx.com
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Atletico Madrid özüne döndü!
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01 Mart 2021 01:02
João Félix Sequeira
João Félix Sequeira
Atletico Madrid
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 25. dakikada kendi kalesini bulan Alfonso Pedraza ile 69. dakikada Joao Felix'ten geldi.

Bu sonuçla 2 maçlık kötü seriyi noktalayan lider Atletico Madrid, puanını 58 yaptı ve 1 maçı fazla olan Barcelona ile arasındaki puan farkını tekrar 5'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Villarreal ise 37 puanla 7. sırada kaldı.

Öte yandan defansif anlayışı ile öne çıkan Atletico Madrid, 7 maç sonra gol yemedi ve Oblak da maçta yaptığı 6 kurtarış ile yıldızlaştı.

La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid evinde Real Madrid ile dev derbide karşılaşacakken, Villarreal ise Valencia deplasmanına gidecek.



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