Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, 3 farklı takımla 14 kez karşılaştığı Diego Simeone'ye karşı galibiyet alamadı. 🤨



⭕6 beraberlik

❌8 mağlubiyet https://t.co/7X8sBErDNo pic.twitter.com/Fnz4dpumFc



— Sporx (@sporx) February 28, 2021

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 25. dakikada kendi kalesini bulan Alfonso Pedraza ile 69. dakikada Joao Felix'ten geldi.Bu sonuçla 2 maçlık kötü seriyi noktalayan lider Atletico Madrid, puanını 58 yaptı ve 1 maçı fazla olan Barcelona ile arasındaki puan farkını tekrar 5'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Villarreal ise 37 puanla 7. sırada kaldı.Öte yandan defansif anlayışı ile öne çıkan Atletico Madrid, 7 maç sonra gol yemedi ve Oblak da maçta yaptığı 6 kurtarış ile yıldızlaştı.La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid evinde Real Madrid ile dev derbide karşılaşacakken, Villarreal ise Valencia deplasmanına gidecek.