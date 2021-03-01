İspanya La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 25. dakikada kendi kalesini bulan Alfonso Pedraza ile 69. dakikada Joao Felix'ten geldi.
Bu sonuçla 2 maçlık kötü seriyi noktalayan lider Atletico Madrid, puanını 58 yaptı ve 1 maçı fazla olan Barcelona ile arasındaki puan farkını tekrar 5'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Villarreal ise 37 puanla 7. sırada kaldı.
Öte yandan defansif anlayışı ile öne çıkan Atletico Madrid, 7 maç sonra gol yemedi ve Oblak da maçta yaptığı 6 kurtarış ile yıldızlaştı.
La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid evinde Real Madrid ile dev derbide karşılaşacakken, Villarreal ise Valencia deplasmanına gidecek.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 25. dakikada kendi kalesini bulan Alfonso Pedraza ile 69. dakikada Joao Felix'ten geldi.
Bu sonuçla 2 maçlık kötü seriyi noktalayan lider Atletico Madrid, puanını 58 yaptı ve 1 maçı fazla olan Barcelona ile arasındaki puan farkını tekrar 5'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Villarreal ise 37 puanla 7. sırada kaldı.
Öte yandan defansif anlayışı ile öne çıkan Atletico Madrid, 7 maç sonra gol yemedi ve Oblak da maçta yaptığı 6 kurtarış ile yıldızlaştı.
La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid evinde Real Madrid ile dev derbide karşılaşacakken, Villarreal ise Valencia deplasmanına gidecek.
Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, 3 farklı takımla 14 kez karşılaştığı Diego Simeone'ye karşı galibiyet alamadı. 🤨
⭕6 beraberlik
❌8 mağlubiyet https://t.co/7X8sBErDNo pic.twitter.com/Fnz4dpumFc
— Sporx (@sporx) February 28, 2021