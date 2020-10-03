Atletico Madrid orta sahayı Arsenal'den aldı

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, orta saha oyuncusu Lucas Toreira'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Atletico Madrid orta sahayı Arsenal'den aldı
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03 Ekim 2020 16:43
La Liga devi Atletico Madrid, orta saha bölgesine takviyeyi Premier Lig'den yaptı. Uruguaylı Lucas Toreira, kiralık olarak İspanyol ekibinin yolunu tuttu.

Arsenal'den kiralanan Lucas Toreira için 2 milyon avro kiralama bedeli ödenecek. Atletico Madrid, aynı zamanda 18 milyon avroluk satın alma opsiyonuna da sahip olacak. 

24 yaşındaki Uruguaylı orta saha, 2018 yazında 28.65 milyon avro karşılığında Sampdoria'dan Arsenal'in yolunu tutmuştu.


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