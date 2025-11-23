Atletico Madrid deplasmanda zorlansa da kazandı!

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Getafe, Atletico Madrid'i konuk etti.
Coliseum'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 1-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 82. dakikada Domingos Dduarte(KK.) attı.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 28 puana ulaşırken Getafe ise 17 puanda kaldı.
Atletico Madrid, ligde haftaya Real Ovideo'yu konuk edecek. Getafe ise Elche'yi ağırlayacak.
