Atletico 3. sıraya tutundu

La Liga'nın 32. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Alaves'i konuk etti.



Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-1 kazanarak üç puana uzandı.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada 59. dakikada Saul'ün golüyle Atletico Madrid öne geçti. Diego Costa'nın penaltı golü ile farkı ikiye çıktı. 90+3'de ise Joselu'nun penaltı golüyle fark bire indi ancak galip değilmedi ve Atletico Madrid sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Öte yandan Atletico Madrid'de Savic ve Koke gördükleri sarı kartlarla önümüzdeki haftaki Barcelona maçında cezalı duruma düştü.



Bu sonuçla Atletico Madrid 58 puana yükseldi. Alaves ise 35 puanda kaldı.



