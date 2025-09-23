23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Atıcılıkta Avrupa'nın en iyi sporcuları İstanbul'da buluşacak

Avrupa'nın zirvedeki atıcıları İstanbul'da yarışacak

calendar 23 Eylül 2025 15:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atıcılıkta Avrupa'nın en iyi sporcuları İstanbul'da buluşacak
Atıcılıkta Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne, İstanbul ev sahipliği yapacak.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa'nın en iyi atıcıları, Türkiye'de buluşacak.

Avrupa Atıcılık Konfederasyonunun prestijli organizasyonlarından Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar, 2-4 Ekim tarihlerinde Selectum City Ataşehir'de yapılacak.


Turnuvada 10 metre havalı tüfek ve 10 metre havalı tabanca disiplinlerinde, kadınlar ve erkekler kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirilecek.

Milli takım, son organizasyonun şampiyonu ünvanıyla İstanbul'da sahne alacak.

Türkiye'yi şampiyonada Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Mustafa İnan, Damla Köse, Elif Berfin Altun ve Esra Bozabalı temsil edecek.

Öte yandan 1 Ekim Çarşamba günü resmi antrenman ve teknik toplantı yapılacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
