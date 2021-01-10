Atiba: 'Zor bir maç olmasını zaten bekliyorduk'

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, Hatayspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Kanadalı Atiba açıklamasında; "Zor bir maçtı, böyle olmasını zaten bekliyorduk. Etkili ve kaliteli oyuncuları olan bir rakibe karşı oynadık. İki tarafın da galibiyeti istemesi maça heyecan kattı. Biz de 3 puanı almaya gelme niyetimizi gösterdik ama iki taraf da istediğini alamadı. İki taraf da hak ettiği 1 puanı aldı. Başımızı öne eğmeyeceğiz. Kupa maçına odaklanacağız." dedi.



Atiba maç sonu sözlerine; "Daha hala çok erken, çok maç var oynanacak ama şampiyonluk kafamızın bir köşesinde her zman var. İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz, özgüven kazanıyoruz." diyerek devam etti.



Deneyimli orta saha oyuncusu; "Bu maçlardan bir sonraki maçlarda kullanmak üzere ders çıkaracağız." diyerek sözlerini bitirdi.



