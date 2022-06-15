Artistik Yüzme heyecanı Macaristan'da yaşanacak.

Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 18-26 Haziran tarihlerinde başkent Budapeşte'de düzenlenecek.
Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Sude Dicle, Selin Telci, Ece Üngör, Zeynep Buse Güngör, Melek Andrea Akay, Cansın Kütüçoğlu, Nil Talu ve Alara Aker temsil edecek.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 18-26 Haziran tarihlerinde başkent Budapeşte'de düzenlenecek.
Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Sude Dicle, Selin Telci, Ece Üngör, Zeynep Buse Güngör, Melek Andrea Akay, Cansın Kütüçoğlu, Nil Talu ve Alara Aker temsil edecek.
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