Artistik Yüzme heyecanı Macaristan'da yaşanacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nın 18-26 Haziran tarihlerinde Macaristan'da düzenleneceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Yüzme heyecanı Macaristan'da yaşanacak.
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15 Haziran 2022 15:06
Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 18-26 Haziran tarihlerinde başkent Budapeşte'de düzenlenecek.

Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Sude Dicle, Selin Telci, Ece Üngör, Zeynep Buse Güngör, Melek Andrea Akay, Cansın Kütüçoğlu, Nil Talu ve Alara Aker temsil edecek.

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