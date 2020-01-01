Artest: "Harden son üç yılın en iyisi, MJ tarzı işler yapıyor!"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Ron Santifold-Artest, Houston Rockets süperstarı James Harden'i son üç yılın en iyi oyuncusu olarak nitelendirdi.



Harden, bu ölü sezon döneminde NBA'in ana gündemlerinden biri haline geldi. Rockets'tan bir takas talebinde bulunan Harden'ın, Brooklyn Nets'te Kevin Durant ve Kyrie Irving ile güçlerini birleştirmekle ilgilendiği iddia edilmişti.



Üç sayı krallığı bulunan Harden, uzun bir süredir NBA'deki en iyi oyunculardan biri konumundaydı ve son üç sezonu 30 sayı ortalama üzeriyle kapatmıştı.



NBA muhabiri Scoop B Robinson, yakın zamanda eski Lakers forveti Santifold-Artest'in Harden hakkındaki yorumlarını tweetledi:



"Güzel oyuncu. Karşılaştırma olamaz bile. Onu LeBron'la ya da bu LeBron'la ya da şu LeBron'la karşılaştıramazsınız, çünkü dört farklı LeBron var. Buradaki James Harden, son iki veya üç yıldır, karşılaştırma yapılamaz düzeyde biri.



Onun şu anda en iyi James Harden halinde olduğunu biliyorsunuz. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum bile. 32 mi, 33 mü? Demek istediğim, bir sürü tarihi şey yaptı. Bu yıl ortalaması kaçtı? 38 mi, 39 mu? Bu tam bir MJ (Michael Jordan) işi! Ancak MJ, James Harden'dan çok daha iyi savunma yapıyordu."



