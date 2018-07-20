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Arsene Wenger için flaş transfer iddiası!

Dünyaca ünlü Fransız teknik adam için Uzak Doğu'dan teklifler olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arsene Wenger için flaş transfer iddiası!
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20 Temmuz 2018 14:40
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de geçirdiği 22 yılın ardından görevinden ayrılan Arsene Wenger için Uzak Doğu'dan teklif olduğu belirtildi.

68 yaşındaki teknik adam için Japonya Milli Takımı'nın resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Öten yandan Fransız teknik adam ile ilgilenen tek ekip Japonya Milli Takımı değil. Çin'den bazı kulüplerin de Wenger için yakın zamanda resmi teklifle bulunabileceği aktarıldı. 

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Arsenal'de geçen 22 yıllık kariyerinden dolayı pişman olduğunu dile getirmişti ve, "Aslında hayatta sık sık değişiklik yapmaktan hoşlanan biriyim, ancak bir o kadar da rekabeti severim. Arsenal'daki 22 yılımda ise maalesef kendi rekabetlerimin esiri oldum" demişti.

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