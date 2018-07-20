Arsene Wenger için flaş transfer iddiası!

ekiplerindengeçirdiğiyılın ardından görevinden ayrılaniçin Uzak Doğu'dan teklif olduğu belirtildi.68 yaşındaki teknik adam içinresmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.Öten yandan Fransız teknik adam ile ilgilenen tek ekip Japonya Milli Takımı değil. Çin'den bazı kulüplerin de Wenger için yakın zamanda resmi teklifle bulunabileceği aktarıldı.Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Arsenal'de geçen 22 yıllık kariyerinden dolayı pişman olduğunu dile getirmişti ve,demişti.