Arkas Spor, sahasındaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor

SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor'u ağırlayacak Arkas Spor, iç sahadaki galibiyet serisini 6'ya yükseltmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, sahasındaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor
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10 Ocak 2025 13:38
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor'u konuk edecek olan Arkas Spor, iç sahadaki galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Cizre ekibini yenmek istediklerini belirterek, "Bu sezon İzmir'deki son 5 maçımızı da kazandık. Rams Global Cizre Belediyespor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Oyuncularımızın başarılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Rams Global Cizre Belediyespor arasındaki müsabaka yarın 16.00'da Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak.

 
 
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