Arkas Spor, sahasındaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor'u konuk edecek olan Arkas Spor, iç sahadaki galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Cizre ekibini yenmek istediklerini belirterek, "Bu sezon İzmir'deki son 5 maçımızı da kazandık. Rams Global Cizre Belediyespor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Oyuncularımızın başarılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Arkas Spor ile Rams Global Cizre Belediyespor arasındaki müsabaka yarın 16.00'da Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak.