Arkas Spor, sahasındaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor'u konuk edecek olan Arkas Spor, iç sahadaki galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Cizre ekibini yenmek istediklerini belirterek, "Bu sezon İzmir'deki son 5 maçımızı da kazandık. Rams Global Cizre Belediyespor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Oyuncularımızın başarılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Arkas Spor ile Rams Global Cizre Belediyespor arasındaki müsabaka yarın 16.00'da Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Cizre ekibini yenmek istediklerini belirterek, "Bu sezon İzmir'deki son 5 maçımızı da kazandık. Rams Global Cizre Belediyespor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Oyuncularımızın başarılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Arkas Spor ile Rams Global Cizre Belediyespor arasındaki müsabaka yarın 16.00'da Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak.