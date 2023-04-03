Arda Turan, UEFA lisansı için mesaide

Kramponlarını geçtiğimiz yıl askıya asan Arda Turan, teknik direktör olmak için eğitime devam ediyor. Turan, kendisi gibi yıldız futbolcularla birlikte UEFA'nın antrenörlük eğitimi alıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Turan, UEFA lisansı için mesaide
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2023 10:29
Geçtiğimiz yıl profesyonel futbol kariyerini noktalayan Arda Turan, yeşil sahalardan kopamadı.

Teknik direktör olmak için kolları sıvayan yıldız sporcu, bir süredir UEFA B/A Antrenörlük Eğitim Kursu Programı'nda eğitim görüyor. Kendisi gibi ünlü futbolcular Aydın Yılmaz, Nuri Çolak gibi isimlerle birlikte aynı sınıfta eğitim gören Turan, hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

"EKOL HOCASI OLMAK İSTİYORUM"

Oyuncu olarak kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yapmak istediğini söyleyen Turan, "Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" demişti. Şimdi bu hedefine bir adım daha yaklaştı. 'Kaptan'a teknik direktörlük çok yakışacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery