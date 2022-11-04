Arda Güler'in annesinden duygusal paylaşım

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Avrupa kupalarındaki ilk golünü de Dinamo Kiev'e karşı kaydetti. Bu sezon Avrupa kupalarında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olan Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında ağları sarsan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.Gol sevincinde formasının içine giydiği 'Annecim seni çok seviyorum' yazılı tişörtünü gösteren Arda Güler'i teknik direktörü Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı. Arda mücadelenin ardından ise "Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim, ilk golümü anneme armağan edeceğim diye. Gol atınca anneme armağan ettim" dedi.Sosyal medyada hesabından paylaşım yapan Arda Güler "K" ifadelerini kullandı.Arda Güler'in annesi Serap Güler, oğlunun paylaşımına "" sözleriyle cevap verdi.