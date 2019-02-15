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Antremanların yıldızı Burak Yılmaz Yeni Malatya'ya hazır!

Büyük uğraşlarla transfer edildi, taraftarlar onu zor kabullendi. Ancak Burak Yılmaz Bursaspor maçında performansıyla herkesi mest etti. Vodafone Park'taki son karşılaşmada harikalar yaratan ve usta işi 2 gol atan Burak, Malatyaspor deplasmanı öncesi Kara Kartal'ın yine en büyük kozu.

Kaynak: Posta
Antremanların yıldızı Burak Yılmaz Yeni Malatya'ya hazır!
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15 Şubat 2019 11:27
Antrenmanlarda fırtına gibi esen Kral, zorlu maçta yine ağları havalandırıp, şova devam etmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in özel olarak ilgilendiği Burak Yılmaz, moral olarak da üst seviyede. Hocasına söz veren Burak'ın, "Şampiyonluk yolunda artık her maçın final olduğunu biliyorum. Olabildiğince fazla gol atıp, takıma yardımcı olacağım" dediği öğrenildi.

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