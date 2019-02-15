Antrenmanlarda fırtına gibi esen Kral, zorlu maçta yine ağları havalandırıp, şova devam etmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in özel olarak ilgilendiği Burak Yılmaz, moral olarak da üst seviyede. Hocasına söz veren Burak'ın, "Şampiyonluk yolunda artık her maçın final olduğunu biliyorum. Olabildiğince fazla gol atıp, takıma yardımcı olacağım" dediği öğrenildi.