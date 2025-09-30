Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis, NBA kariyerinin geri kalanında koruyucu gözlükle oynayacağını doğruladı.Yedi kez All-Star seçilen Davis, yaz döneminde geçirdiği retina ayrılması ameliyatının ardından doktorların tavsiyesiyle bu kararı aldığını açıkladı. NBA muhabiri Marc Stein'in aktardığına göre bu karar Davis için bir tercih değil, uzun vadeli görme sağlığı ve kariyerini sürdürebilmesi açısından zorunluluk niteliğinde.Davis, gözlüğünü Mavericks formasıyla geçireceği ilk tam sezonda takmaya başlayacak. Yıldız forvet, 2 Şubat'ta gerçekleşen ve Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a gönderen büyük takasla Dallas'a katılmıştı. İki aktif All-NBA oyuncusunun karşılıklı el değiştirdiği bu takas, NBA tarihinin en dikkat çekici takaslarından biri olarak gösterilmişti.Doktorlar, gözlük olmadan oynamanın kalıcı zarar riski taşıdığını belirterek Davis'in bu kararı kalıcı hale getirmesini istedi.32 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca birçok sakatlık yaşamasına rağmen sahada üretkenliğini korudu. Geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla 42 maçta 25,7 sayı ve 11,9 ribaund ortalamaları tutturan Davis, Dallas'ta forma giydiği 9 maçta ise 20 sayı, 10 ribaund ve 2,2 blok ortalaması yakaladı.Davis'in bu kararı, daha önce ciddi göz sakatlıkları sonrası kariyerlerine koruyucu gözlükle devam eden Kareem Abdul-Jabbar ve Horace Grant gibi NBA efsanelerini hatırlattı. Dallas cephesi açısından ise bu, yıldız oyuncunun sağlığını koruyarak üst düzey performans göstermeyi sürdürmesi anlamına geliyor.