Antalyaspor'un golcüsü Blanco'ya teklif yağıyor!

Antalyasporlu Gustavo Blanco'nun talipleri bitmiyor.İspanyol basınına göre; daha önce Leganes, Rayo Vallecano ve Tenerife'nin transfer girişiminde bulunduğu Arjantinli golcü için bu kez Real Mallorca ile Espanyol devreye girdi.Haberde Belçika ve Rusya ekiplerinin de yıldız oyuncu için devrede olduğu iddia edildi.