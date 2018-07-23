Antalyaspor'dan rahat prova! 4 gol...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Kuveyt'in El Kuwait takımını 4-0 yendi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, El-Kuwait ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Antalyaspor'un gollerini Danilo (2), Doukara ve Bahadır kaydetti.
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, El-Kuwait ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Antalyaspor'un gollerini Danilo (2), Doukara ve Bahadır kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın