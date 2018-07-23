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Antalyaspor'dan rahat prova! 4 gol...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Kuveyt'in El Kuwait takımını 4-0 yendi.

Kaynak: AA
Antalyaspor'dan rahat prova! 4 gol...
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23 Temmuz 2018 00:45
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Kuveyt'in El Kuwait takımını 4-0 yendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, El-Kuwait ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 

Antalyaspor'un gollerini Danilo (2), Doukara ve Bahadır kaydetti.

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