"Kulübümüzde, 15.10.2019 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Teknik Direktör Stjepan Tomas ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas'ın görevine son verdi.Antalyaspor, Galatasaray mağlubiyeti ve takımda olumluya gidiş olmaması nedeniyle Tomas ile yollarını ayırdı. Yapılan resmi açıklamda şu ifadelere yer verildi;Kırmızı beyazlılar, şu ana kadar sadece Hikmet Karaman ile görüştü. Tomas, Antalyasor'un başında çıktığı 8 maçta tek galibiyetini Eyüpspor'a karşı kazandı. Ligde oynadığı 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.