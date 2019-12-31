Antalyaspor, Tomas ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, takımın başında çıktığı 8 maçta tek galibiyetini Eyüpspor'a karşı alan Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.

Kaynak: Sporx.com
Antalyaspor, Tomas ile yollarını ayırdı
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31 Aralık 2019 08:39
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas'ın görevine son verdi.

Antalyaspor, Galatasaray mağlubiyeti ve takımda olumluya gidiş olmaması nedeniyle Tomas ile yollarını ayırdı. Yapılan resmi açıklamda şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüzde, 15.10.2019 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Teknik Direktör Stjepan Tomas ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Kırmızı beyazlılar, şu ana kadar sadece Hikmet Karaman ile görüştü. Tomas, Antalyasor'un başında çıktığı 8 maçta tek galibiyetini Eyüpspor'a karşı kazandı. Ligde oynadığı 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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