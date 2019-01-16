  •  
    Polonya'dan G.Saray'a FLAŞ bir transfer cevabı
  •  
    Beşiktaş'ın son gözdesi transfer kararı duyurdu
  •  
    Fatih Terim de onayladı G.Saray'ın son sürprizi
  •  
    Gökhan Töre için yeni gelişme! Af mı geliyor?
  •  
    Başakşehir'de flaş karar resmen açıklandı; Avcı...

Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarsının ilk maçında karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Kaynak: AA
Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 18:01
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçından galibiyetle ayrılmanın planlarını yapan Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Göztepe ile oynanan ve 3-3 sona eren mücadelede forma giyen oyuncular, koşu ve yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyununun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman, dar alanda oynanan maçla sona erdi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için