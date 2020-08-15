Antalyaspor, Gökdeniz'e 5 yıllık imza attırdı

Fraport TAV Antalyaspor, Kocaelispor'da forma giyen 18 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etti.

Haber; AA
Antalyaspor, Gökdeniz'e 5 yıllık imza attırdı
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15 Ağustos 2020 14:13
Fraport TAV Antalyaspor, Kocaelispor'da forma giyen 18 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı. 

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Gökdeniz Bayrakdar" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Gökdeniz Bayrakdar ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.  



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