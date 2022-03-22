Antalyaspor geri düşmüyor! Nuri Şahin ile müthiş seri

Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Antalyaspor, savunma başarısına bir yenisini daha ekledi.



8 maçta kalesinde sadece 2 gol gören Kırmızı-Beyazlılar, sezon genelinde 36 kez topu ağlarından çıkarırken, Trabzonspor'un ardından en az süre skor dezavantajıyla mücadele eden ekip olmayı başardı. 30 hafta sonunda 2 bin 700 dakika sahada kalan Kırmızı-Beyazlılar, bu sürenin sadece 415 dakikasını geride götürürken, bu alanda en başarılı ikinci takım oldu. Lider Trabzonspor ise 262 dakika ile en başarılı takım durumunda.



30 hafta sonunda 11 yenilgi gören Antalyaspor'un geriye düştüğü karşılaşma sayısı ise 14. Kırmızı-Beyazlıların en uzun süre geriye düştüğü karşılaşma ise Kayserispor mücadelesi oldu. Akrep, Kayserispor karşısında tam 69 dakika oyunu geriden takip ederken, en uzun süre skor dezavantajını yaşadığı karşılaşma oldu. Kayserispor'u 68 dakika ile Göztepe ve 58 dakikayla da Başakşehir mücadeleleri takip etti.



8 MAÇTIR GERİYE DÜŞMÜYOR



Son olarak Rizespor karşısında yenik duruma düşen Antalyaspor, yenilmezlik serisini yakaladığı son 8 haftada ise bir dakika bile skor dezavantajı yaşamadı. Aynı dönem içerisinde sadece Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'dan gol yiyen Antalyaspor, mücadelelerin büyük bölümüni de önde götürdü.



İKİNCİ DEVRE KALE KAPANDI



Antalyaspor, 11 haftası geride kalan ikinci devrede sadece 9 kez filelerinden top çıkararak bu alanda da zirvede yer aldı. 11 maçta 9 golü kalesinde gören Antalyaspor, ikinci devrenin en az gol yiyen takımı olmayı başarırken, Kırmızı-Beyazlıları 10 yiyen Adana Demirspor, 11'er gol yiyen Beşiktaş ve Altay takip etti.



REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK



Elde ettiği büyük çıkışla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor, 32. hafta mücadelesinde ağırlayacağı Hatayspor karşılaşmasına ise rekor için sahaya çıkacak. Giresunspor galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Antalyaspor, 2010 yılındaki kendi rekorunu egale etmeyi başardı. Akdeniz ekibi, Hatayspor karşısında da sahadan yenilgiyle ayrılmaması halinde evindeki serisini 10 maça çıkaracak ve iç sahadaki en başarılı dönemini yaşamış olacak.



BİN 752 GÜN SONRA 4 GOL GELDİ



Giresunspor karşısında farklı kazanan Antalyaspor, uzun süre sonra Süper Lig'de bir maçta 4 gol birden gördü. En son 2016-2017 sezonunda Gaziantepspor'u evinde 4-1 ile geçen Antalyaspor, tam bin 752 gün sonra 90 dakikada 4 gol birden gördü. Rıza Çalımbay yönetiminde 4 gol birden gören Antalyaspor'un sayılarını Armel Drole (2), Zeki Yıldırım ve Samuel Eto'o kaydetmişti. (Antalya Lider Gazetesi)





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