Süper Lig'de 31. hafta maçında Antalyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor evinde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.Erzurumspor'un tek golünü 39. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti. Antalyaspor'un golleri 54. dakikada Fredy, 66. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 70. dakikada Bünyamin Balcı'dan geldi.Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra (7BM) ilk kez kazandı. Kırmızı-beyazlılar, Erzurumspor ile ligde oynadığı 4. maçında ilk kez galip geldi. Arka arkaya son 3 deplasman maçını kaybeden Erzurumspor'un ligde galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı.Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 39'a yükseltti. Küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor 27 puanda kaldı.Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Konyaspor'u ağırlayacak.4. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.26. dakikada sol kanattan rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Bergdich'in yerden pasında uygun pozisyonda topla buluşan El Kabir'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.39. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattaki Novikovas ile paslaştıktan sonra ceza sahası içerisinde topla buluşan Aatıf'ın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-054. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan sert ortasında kaleci Szumski'nin de müdahale etmeye çalıştığı top Erzurumsporlu savunma oyuncusu Da Costa'dan sekince kale önündeki Fredy'nin önünde kaldı. Fredy, uygun pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-162. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan ortasında ön direkte topa yükselen Boumal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.65. dakikada Antalyaspor öne geçti. Podolski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-172. dakikada Hakan Özmert'in pasında sağ kanatta topla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 3-189. dakikada Serdar Gürler'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Orgill'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.AntalyaErkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Mustafa SönmezFerhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (Dk. 79 Serdar Gürler), Fredy, Hakan Özmert (Dk. 88 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Sidney Sam), Podolski (Dk. 88 Orgill)Szumski, Butko, Schwechlen, Bergdich, Da Costa, Omolo (Dk. 72 Obertan) , Boumal (Dk. 72 Osman Çelik), Aatıf, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 25 Novikovas), Emrah Başsan (Dk. 72 Rashani), El Kabir (Dk. 31 Oltan Karakullukçu)Dk. 39 Aatıf (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 54 Fredy, Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 72 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 16 Butko, Dk. 79 Bergdich, Dk. 80 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 41 Hakan Özmert, Dk. 90 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)