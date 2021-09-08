Antalyaspor'dan Bursaspor'a kiralandı

Antalyaspor'lu Mert Yılmaz, Bursaspor'a transfer oldu.

Haber; AA
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Antalyaspor'dan Bursaspor'a kiralandı
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08 Eylül 2021 23:01
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, 22 yaşındaki oyuncusu Mert Yılmaz'ın Bursaspor'a transfer olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın 2021-22 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Bursaspor'a transfer olduğu belirtilerek, verdiği emekler için teşekkür edildi.

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda 4 maça çıkan Mert Yılmaz, geçtiğimiz yıl Almanya'nın 4. lig takımlarından FC Bayern 2 takımından Antalyaspor'a transfer olmuştu.


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