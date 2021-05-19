Antalyaspor: 'Daha büyük hedeflere yürüyeceğiz'

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, yeni sezon için toplantı gerçekleştirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlıların dün Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele ederek, 2020-2021 futbol sezonunu noktaladığı hatırlatıldı.



Biten sezon için emeği geçen başta teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular olmak üzere tüm kulüp personeline ve Antalyaspor taraftarına teşekkür edilen açıklama, şu ifadelere yer verildi:



"Futbolda dün yoktur, bugün ve yarın vardır, hatta çok daha önemlidir anlayışı ile 18 Mayıs'ta sezonu noktalarken, 19 Mayıs itibarıyla yeni sezon hazırlıklarına başlamak için yönetim kurulumuz bir araya geldi. Vakit kaybına tahammülümüzün olmadığı günümüzde yeni sezon için kolları hemen sıvayıp gerekli planlamayı yapmak için ilk adımı attık. Yönetim kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, yeni sezonda daha büyük hedeflere, daha güçlü bir şekilde yürümek için görüş alışverişinde bulundu, 2021-2022 sezonunun vizyonunu belirledi. Yapılacak çok işimizin, yeneceğimiz çok şeyimizin olduğu gerçeği ve büyük taraftarımızın desteğiyle çok daha büyük hedeflere yürümek için bugünden itibaren çalışmalara başladık."



