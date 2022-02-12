Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.
Antalyaspor, ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı süren Harun Alpsoy, Ufuk Akyol ile sarı kart cezalısı Veysel Sarı, Güray Vural ve kaleci Ruud Boffin, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.
Antalyaspor, ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı süren Harun Alpsoy, Ufuk Akyol ile sarı kart cezalısı Veysel Sarı, Güray Vural ve kaleci Ruud Boffin, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.