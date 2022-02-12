Antalyaspor'da 5 eksik

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Antalyaspor'da, 5 futbolcu bu müsabakada forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor'da 5 eksik
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12 Şubat 2022 17:32
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Antalyaspor, ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı süren Harun Alpsoy, Ufuk Akyol ile sarı kart cezalısı Veysel Sarı, Güray Vural ve kaleci Ruud Boffin, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

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