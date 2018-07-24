  •  
    Bruma'dan flaş yanıt; "G.Saray beni istedi..."
  •  
    Ali Koç'tan taraftara dev çağrı! Rakamı açıkladı...
  •  
    Ve G.Saray'dan sonra resmi imzayı da attı...
  •  
    Ryan Babel olmayınca Terim'in gözdesini aldı!
  •  
    F.Bahçe'de İKİ harekat! İşte verilen teklifler...

Ankaragücü'nün maçlarını yapacağı stat belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün maçlarını Yenikent Stadı'nda oynamısına karar verildi.

Kaynak: DHA
Ankaragücü'nün maçlarını yapacağı stat belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2018 23:43
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün maçlarını Yenikent Stadı'nda oynamasına karar verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin Yenikent Stadı'nda oynamasına karar vermişti.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılıyor olmasından dolayı Ankaragücü maçlarına Afyon'da oynama kararı almıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaragücü'nün de Yenikent Stadı'nda oynaması kararını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ise stadyum zemininde hibrit çim uygulamasına gidilmesi yönünde karar alarak çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmakta olduğu Eryaman Stadı'nın ise Ekim ayı içinde tamamlanacağı bildirildi.

Bakanlık, OSTİM Stadyumu için de çalışma başlatarak profesyonel liglerde maç oynanacak hale getirecek. Öte yandan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından geleneksel hale gelen turnuva için de stat arayışları başladı. Yenikent Stadı'nda yapılması planlanan turnuvanın zemin çalışmaları sebebiyle başka bir stada alınması gündeme geldi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için