Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat başkanlığa getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
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12 Aralık 2023 22:07
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

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