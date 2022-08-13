Ankaragücü'nden orta sahaya takviye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Olympiakos'ta forma giyen Pepe Rodrigues'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü'nden orta sahaya takviye
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13 Ağustos 2022 17:54
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli Pepe Rodrigues'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli başarılı orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ve kulübü Olympiakos ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı." ifadelerine yer verildi.

İmza törenine yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı bildirildi.

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