Angelo Di Livio: 'Fatih Terim'e hayranım'

İtalya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Angelo Di Livio, EURO 2020 öncesi NTV Spor'a verdiği röportajda eski antrenörü Fatih Terim ile ilgili de konuştu.



2000 yazında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, Serie A ekibi Fiorentina ile anlaşmıştı. O dönem Fiorentina forması giyen Angelo Di Livio, Terim'in takımının önemli isimleri arasında yer alıyordu.



Angelo Di Livio, Fatih Terim ile ilgili verdiği demeçte, "Fiorentina'da Fatih Terim gibi biriyle çalıştığım için şanslıyım ve çok mutluyum. Olağanüstü bir şahsiyet, çok iyi bir teknik direktör ve fantastik bir kişilik. Ona gerçekten hayranım. Çok önemli kelimeler sarf ettiğimin farkındayım ama en ufak bir abartı yok. Gerçekten büyük bir adam" ifadelerini kullandı.



Fatih Terim, Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra Milan'ın yolunu tutarken Angelo Di Livio ise Floransa ekibiyle 2005 yılında kariyerini noktaladı.



Angelo Di Livio Fiorentina'dan önce Juventus, Roma, Perugia, Padova, Reggina ve Nocerina'da forma giymişti.



