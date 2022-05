Ancelotti: 'Sadece İstanbul'da kaybettim'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Liverpool'a karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.



Ancelotti finale gelmeyi hak ettiklerinin altını çizdiği konuşmasına, "Finale geldiysek başarılıyız demektir. Kulübümüzün tarihinin farkındayız, beklentileri de biliyoruz. Çok iyi bir sezon geçirdik ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna tek bir adım kaldı. Her şeyimizi vererek oynayacağız" sözleriyle başladı.



"SADECE İSTANBUL'DA KAYBETTİM"



Başarılarla dolu kariyerinde toplam 5. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktığını hatırlatan İtalyan hoca, "Oynadığım tüm finallerle ilgili iyi anılarım var. Sadece İstanbul'da Liverpool'a karşı kaybettim. Finalde her şey olabilir, her şeye hazırlıklı olmalıyız. Hazırlanmak için yeterli zamanımız vardı ve hakem ilk düdüğü çalana kadar geldiğimiz yerin keyfini yaşamalıyız" açıklamasını yaptı.





