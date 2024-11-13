Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk oluyor

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 10. haftasında perşembe günü İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.



Wizink Center'daki müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.



Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti.



İki ekip THY EuroLeague'de şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini Anadolu Efes kazandı.



İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid'deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126'lık skorla galip tamamladı.



Avrupa'da 846. randevu



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynayacak.



Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 845 maçta 477 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.



Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 598. müsabakasını yapacak.



Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 597 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 320'sini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.



