Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk oluyor

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 10. haftasında perşembe günü İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk oluyor
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13 Kasım 2024 12:56
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 10. haftasında perşembe günü İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Wizink Center'daki müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti.

İki ekip THY EuroLeague'de şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini Anadolu Efes kazandı.

İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid'deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126'lık skorla galip tamamladı.

Avrupa'da 846. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 845 maçta 477 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 598. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 597 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 320'sini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.

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