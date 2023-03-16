Anadolu Efes, Partizan'a kaybetti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Sırbistan ekibi Partizan'a 97-84 yenildi.



Karşılaşmaya 10-2'lik skorla hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.



İkinci periyotta Leday ve Lessort ile pota altını etkili kullanan Partizan, 16. dakikada skoru 31-30 yaparak ilk kez öne geçti. Anadolu Efes, rakibine Pleiss'ın basketleriyle cevap verse de devre arasına konuk takımın 39-37 üstünlüğüyle gidildi.



Üçüncü çeyrekte iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle skor üretti. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Micic'in üç sayılık isabetiyle durumu 48-47'ye getirerek tekrar öne geçti. Clyburn ile hücumda etkili olan Anadolu Efes, bu dakikadan itibaren üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği periyodu 64-63 önde bitirdi.



Dördüncü periyotta savunmasını sertleştiren Partizan, Anadolu Efes'in top kayıplarını iyi değerlendirerek skor üstünlüğünü ele geçirdi. Sırbistan temsilcisi, Nunnally ve Punter'ın basketleriyle 16-0'lık seri üreterek 36. dakikada 87-72 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde skor farkını koruyan Partizan, mücadeleden 97-84 galip ayrıldı.



Partizan'da Punter, 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te 22 sayıyla maçın en skoreri olan Clyburn'ün performansı mağlubiyeti engelleyemedi.



Bu sonuçla Partizan, 16. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 15. yenilgisini yaşadı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Mıguel Angel Perez (İspanya), Robert Vyklicky (Çekya), Ioannis Foufis (Yunanistan)



Anadolu Efes: Micic 15, Bryant 16, Clyburn 22, Singleton, Dunston 10, Larkin 9, Pleiss 7, M'Baye 5



Partizan: Madar 2, Punter 19, Papapetrou 2, Leday 16, Smailagic, Avramovic 14, Exum 9, Nunnally 16, Lessort 17, Trifunovic 2



1. Periyot: 23-11



Devre: 37-39



3. Periyot: 64-63





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