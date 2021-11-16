Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde konuğu Olympiakos

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta maçında Çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 12. sırada yer alıyor.
Olympiakos ise 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle ligde 4. sırada bulunuyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 12. sırada yer alıyor.
Olympiakos ise 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle ligde 4. sırada bulunuyor.