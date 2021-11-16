Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde konuğu Olympiakos

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde konuğu Olympiakos
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16 Kasım 2021 15:01
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta maçında Çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 12. sırada yer alıyor.

Olympiakos ise 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle ligde 4. sırada bulunuyor.


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