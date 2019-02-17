Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu, evinde Gazişehir Gaziantep'i Alican Özfesli'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 31. dakikasında İzmir ekibinden Alican Özfesli, attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu skorla Altınordu, puanını 38'e çıkartarak 5. sıraya yükseldi. Gazişehir Gaziantepspor ise 35 puanla 7. sıraya geriledi.
Altınordu, gelecek hafta Adana'da, Adana Demir'in konuğu olacak. Gazişehir Gaziantepspor ise evinde Eskişehirspor'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Karşılaşmanın 31. dakikasında İzmir ekibinden Alican Özfesli, attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu skorla Altınordu, puanını 38'e çıkartarak 5. sıraya yükseldi. Gazişehir Gaziantepspor ise 35 puanla 7. sıraya geriledi.
Altınordu, gelecek hafta Adana'da, Adana Demir'in konuğu olacak. Gazişehir Gaziantepspor ise evinde Eskişehirspor'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın