Altınordu, Samsunspor'a konuk olacak

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Yılport Samsunspor-Altınordu müsabakasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
Ligde 34. haftaya 41 puanla giren İzmir temsilcisi, son 7 haftadaki yenilmezlik serisini sürdürüp, düşme hattından iyice uzaklaşmak için mücadele edecek.
Altınordu'da sarı kart cezalısı Ahmet İlhan Özek ile kırmızı kart cezalısı Kubilay Aktaş, yarın forma giyemeyecek.
Ligde 34. haftaya 41 puanla giren İzmir temsilcisi, son 7 haftadaki yenilmezlik serisini sürdürüp, düşme hattından iyice uzaklaşmak için mücadele edecek.
Altınordu'da sarı kart cezalısı Ahmet İlhan Özek ile kırmızı kart cezalısı Kubilay Aktaş, yarın forma giyemeyecek.