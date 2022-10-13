Altınordu'da Erdi Dikmen'in zor sınavı!

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Yılport Samsunspor maçını kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefleyen düşme hattındaki Altınordu'da stoper Erdi Dikmen, kaleci Ali Emre ile birlikte takımın en fazla süre bulan iki oyuncusundan biri oldu. Tecrübeli savunmacı oynanan 7 karşılaşmada 90 dakika görev yaparak toplam 630 dakika sahada kaldı.



ERDİ ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK



Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın vazgeçmediği isimlerin başında gelen Erdi, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiralanan 25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 3 milyon TL bonservis bedeli öderek yeniden kadroya dahil edildi. Altyapısında yetiştiği Samsunspor'da profesyonel olan Erdi, bu hafta eski takımına karşı forma giyecek.





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