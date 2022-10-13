Altınordu'da Erdi Dikmen'in zor sınavı!

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Yılport Samsunspor maçını kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefleyen düşme hattındaki Altınordu'da stoper Erdi Dikmen, kaleci Ali Emre ile birlikte takımın en fazla süre bulan iki oyuncusundan biri oldu. Tecrübeli savunmacı oynanan 7 karşılaşmada 90 dakika görev yaparak toplam 630 dakika sahada kaldı.
ERDİ ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK
Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın vazgeçmediği isimlerin başında gelen Erdi, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiralanan 25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 3 milyon TL bonservis bedeli öderek yeniden kadroya dahil edildi. Altyapısında yetiştiği Samsunspor'da profesyonel olan Erdi, bu hafta eski takımına karşı forma giyecek.
ERDİ ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK
Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın vazgeçmediği isimlerin başında gelen Erdi, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiralanan 25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 3 milyon TL bonservis bedeli öderek yeniden kadroya dahil edildi. Altyapısında yetiştiği Samsunspor'da profesyonel olan Erdi, bu hafta eski takımına karşı forma giyecek.
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