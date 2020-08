Altınordu Başkanı'ndan '3 yabancı oyuncu' açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Üç yabancı oyuncu alıp şampiyonluğa oynamak kolay. Parası olan herkes yapabilir. Fakat biz Altınordu arması altındaki herkesle bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyoruz." dedi.Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştiren Altınordu'da çalışmayı kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, icra kurulu başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, icra kurulu üyesi Ali Ergöçmez'in de takip etti.Seyit Mehmet Özkan, yaptığı konuşmada bu toprakların çocuklarını yetiştirerek, sırası gelen her genci A takıma çıkartma hayalinin olduğunu bildirdi."Üç yabancı oyuncu alıp şampiyonluğa oynamak kolay. Parası olan herkes yapabilir. Fakat biz Altınordu arması altındaki herkesle bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyoruz. Bu hikaye, şampiyonluklardan çok daha önemli. Birinci hedefimiz, sadece kendi topraklarının çocuklarına forma veren, her yıl Avrupa kupalarında mücadele eden ve La Liga'da tarihinde küme düşmeyen üç takımdan biri olan Athletic Bilbao gibi bir kulüp düzeyine ulaşmak. Pandemi nedeniyle tüm dünya gibi ülkemiz de kriz yaşadı. Umarım her şeyi geride kalacak ve yeni sezonda çok daha başarılı olacağız."