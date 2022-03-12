Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Altay, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.



Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada penaltıdan Marco Paixao kaydetti.



Bu sonucun ardından Altay, oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve 29 puanla 17. sırada yer buldu. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada yer aldı.



Altay, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



CİHAT ARSLAN, İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI



Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan, takımının başında çıktığı 2. maçında ilk mağlubiyetini almış oldu. Arslan, ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 16. dakikasında Kenan Özer'in pasıyla ceza sahasına giren Mustafa Eskihallaç, Murat Akça'yı geçerek kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.



21. dakikada Kappel'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Pinares'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



38. dakikada sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada Kappel'in şutunda top üstten auta çıktı. Bu pozisyonda VAR'dan gelen uyarı üzerine Karim Hafes'in Cebrail Karayel'e yaptığı müdahaleyi tekrar izleyen hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi.



Atışı 42. dakikada kullanan Paixao'nun şutunda kaleci Ertaç'ın kurtardığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla penaltı atışını tekrar izleyen Erkan Özdamar, Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu oyuncuların penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiğini tespit etti ve tekrarlatma kararı verdi. Paixao'nun 44. dakikada bir kez daha kullandığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.



İlk 45 dakikalık bölüm Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Karşılaşmanın 57. dakikasında Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Paixao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



63. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın pasıyla topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğunun tespit edilmesi üzerine gol geçerlilik kazanmadı.



74. dakikada Murat Akça'nın Dicko'yu düşürmesiyle ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Karim Hafes'in şutunda, top savunma oyuncularına çarpıp kornere gitti.



75. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in uzaklaştırmak istediği topu yakalayan Rodriguez'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli



Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen



Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel (Dk. 80 Bamba), Poko, Thaciano, Rodriguez (Dk. 90+2 Ceyhun Gülselam), Pinares (Dk. 76 Ahmed Rayan), Paixao (Dk. 76 Zeki Yıldırım)



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Campi (Dk. 54 Tetteh), Hadadi, Karim Hafes, Mustafa Eskihellaç, Azubuike, Nshimirimana (Dk. 45 Donsah), Chouiar, Kenan Özer (Dk. 54 Barış Başdaş / Dk. 89 Mert Miraç Altıntaş), Dicko



Gol: Dk. 44 Paixao (Penaltıdan) (Altay)



Sarı kartlar: Dk. 5 Nshimirimana, Dk. 18 Azubuike, Dk. 41 Karim Hafes, Dk. 61 Barış Başdaş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 51 Pinares, Dk. 55 Murat Akça, Dk. 88 Ahmed Rayan, Dk. 90+3 Ceyhun Gülselam (Altay





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